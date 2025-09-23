Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Anderson Talisca'nın gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe'de Göztepe ile Alanyaspor maçlarında penaltı kaçıran ve Kasımpaşa karşısında sıfır çeken Anderson Talisca ile ilgili karar çıktı

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer edilen ve sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Talisca ile yollar ayrılacak.

Göztepe ve Corendon Alanya maçında penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız, forvette başladığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise sıfır çekti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Talisca, devre arasında teklif gelirse gönderilecek. Sambacı'ya sezon sonuna kadar kalması durumunda yeni sözleşme verilmeyecek.