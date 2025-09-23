BIST 11.377
Ehliyet sınavında skandal! Sınavda şüphe çeken şahıs gözaltında

Ehliyet sınavında skandal! Sınavda şüphe çeken şahıs gözaltında

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren bir kişinin durumundan şüphelendi.

ÇEŞİTLİ METARYELLER TESPİT EDİLDİ

Zanlının üzerinde yapılan aramada kopya düzeneği, kulaklık ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

