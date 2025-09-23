ABD lideri Trump, Gazze planını Müslüman liderlerle paylaşacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Müslüman liderlerle bir araya geleceği ve Gazze planını sunacağı bildirildi. Trump, liderlere, Gazze'de barış ve savaş sonrasına dair fikirlerini dile getirecek.

Abone ol

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle bir araya geleceği bildirildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Türkiye, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleri ile toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

Gazze planını açıklayacak

ABD merkezli haber sitesi Axios ise Trump'ın liderlere rehineleri serbest bırakma ve savaşı sona erdirme, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Gazze'de Hamas olmadan savaş sonrası yönetim konusundaki planlarını sunacağını aktardı.

Habere göre Trump yönetimi, İsrail'in çekilmesini sağlamak, geçiş süreci ve yeniden inşa programları için fon oluşturmak amacıyla Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'ye askeri güç göndermeyi kabul etmesini istiyor.