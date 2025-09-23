Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuk performanslarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yakalandı. Giydiği yeşil terlikler dikkat çekerken, fiyatı dudak uçuklattı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, magazin dünyasından çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Rol aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sarıkaya, bu sefer giydiği terliğin fiyatıyla çok konuşuluyor. Bakın o terlik kaç paraymış...

Menajer Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. Sonrasında da Barım hakkında dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade veren Sarıkaya "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" derken Demir de "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diye konuşmuştu.

Ve daha birçok oyuncunun verdiği ifadelerin ardından Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Menajerinin tutuklanmasıyla şoka giren, gelen projeleri geri çeviren ve sosyal medyadan da bir süre uzak kalmayı tercih eden Serenay Sarıkaya, önceki gün Arnavutköy'de bir güzellik salonundan çıkarken görüntülendi.

Beyaz crop top body bluzu, çizgili pantolonu ve beline bağladığı hırkasıyla tüm bakışları üzerine çeken Sarıkaya'nın, ayağındaki yeşil tüylü terliklerinin fiyatının 50 bin lira olduğu öğrenildi.