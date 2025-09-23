BIST 11.422
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!

Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!

Ankara’da düzenlenen operasyonda 100 bin Captagon yakalandı gözaltına alınan sürücünün henüz bir yıllık aday polis olduğu ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında başkentte operasyon düzenledi. İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takibe alınan bir araç, Kahramankazan’da durduruldu. Gazeteci Tolga Şardan’ın aktardığı bilgilere göre, araçta yapılan aramada 100 bin Captagon hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin henüz bir yılını doldurmamış aday polis olduğu belirlendi. 

ŞÜPHELİ, POLİS ÇIKTI

Kahramankazan’da durdurulan araçta ele geçirilen 100 bin Captagon hapına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Araç sürücüsünün, meslekte henüz bir yılını doldurmamış polis memuru N.T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan N.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandığı bildirildi.

POLİS BU İŞE NASIL DAHİL OLDU?

Şüpheli polisin özlük dosyasının incelenmesiyle, “asalet alma süresini” henüz tamamlamadığı, yani aday polis statüsünde bulunduğu vurgulandı. Şardan, aday bir polisin suç çeteleriyle bağlantısının dikkat çekici olduğuna işaret ederek, şüphelinin nasıl bu ilişkilere dahil olduğunun, kimler tarafından referans gösterildiğinin ve örgütle bağının hangi süreçte kurulduğunun soruşturulduğunu belirtti.

