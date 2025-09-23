Huawei Türkiye, gençlerin kariyer fırsatlarını destekliyor

Huawei Türkiye, Turkishtime tarafından yayımlanan "2024 AR-GE 500 Araştırması"nda birçok farklı kategoride üst sıralarda yer alarak, Türkiye'nin araştırma ve geliştirme ekosistemindeki konumunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan araştırmaya göre, geçen yıl Türkiye'de faaliyet gösteren 500 firma, toplamda 184 milyar lira AR-GE yatırımı gerçekleştirdi. Raporda, bu yıl bilişim ve iletişim teknolojilerine yönelik yatırımların öne çıktığı görüldü.

Genel AR-GE yatırımlarıyla listenin üst sıralarında konumlanan Huawei Türkiye, toplam AR-GE personeli sayısı açısından da ilk 10'da yer alarak, Türkiye'de istihdam sağlayan büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Kadın çalışan sayısında da öne çıkan şirket, çeşitlilik ve kapsayıcılığı güçlendiren insan kaynakları politikalarıyla dikkati çekti. Şirket ayrıca yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışan sayısında da öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 2010'dan bu yana yapay zeka, mobil servisler, bulut teknolojileri ve yeni nesil ağlar dahil olmak üzere yürüttüğü teknoloji projeleriyle, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. 4.5G, 5G ve 5.5G teknolojilerinde Türk mühendislerinin katkılarıyla geliştirilen çözümler, yalnızca Türkiye'de değil, şirketin küresel AR-GE ağında da yer tutuyor.

Şirket, Büyük Veri ve Büyük Dil Modelleri (LLM) alanındaki dönüştürücü projeleriyle sektörlere yeni değerler yaratma imkanı sağlarken, kurumların dijitalleşme süreçlerini de hızlandırıyor.

Huawei Cloud, şirketin küresel bilgi birikimiyle, yerel ihtiyaçlara özel olarak geliştirdiği kapsamlı ve güvenli bulut ekosistemi sunuyor.

Çevik ve ölçeklenebilir yerel bulut çözümleriyle, farklı ölçeklerdeki kurumlara operasyonel çeviklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kazandırıyor. Yapay zeka uzmanlığı ve dijital yetkinlikler sayesinde, iş ortaklarının küresel ayak izini genişletmelerine katkı sağlarken, yerel başarıyı da güvence altına alıyor.

Huawei, gençlerin teknoloji alanında kariyer fırsatlarını destekliyor

İnovasyonun en önemli unsurlarından birinin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket eden Huawei Türkiye, stratejik akademik işbirlikleri ve ulusal çapta yürütülen yetenek geliştirme programlarıyla gençlerin teknoloji alanında kariyer fırsatlarını destekliyor.

Bilişim Yeteneklerini Geliştirme Programı çatısı altında sürdürülen Huawei Student Developer (HSD) Programı kapsamında, Türkiye genelindeki 63 üniversitede eğitim gören öğrenci, kampüs elçileri ve sektör mentorları aracılığıyla deneyim kazanıyor.

Şirket, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sektör Kampüste" ve "Yapay Zeka Uzmanlık" programlarına da katkı sağlayarak, Türkiye'nin yapay zeka, bulut ve büyük veri alanındaki yetkinliklerinin gelişimi için de aktif olarak çalışıyor.

Programlardan seçilen yüksek potansiyele sahip öğrenciler, Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nde de uygulamalı deneyim kazanıyor ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişiyor.

Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, İstanbul ve Ankara'daki AR-GE merkezlerinde yürüttüğü projelerle ülkenin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlıyor.

Telekomünikasyon altyapısı, yapay zeka uygulamaları, bulut çözümleri, akıllı cihazlar ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler şirketin AR-GE faaliyetlerinin temel odak alanlarını oluşturuyor.

Şirket, geliştirdiği yüksek etkili ve sürdürülebilir çözümlerle yalnızca Türkiye pazarında değil, aynı zamanda küresel inovasyon sahnesinde de öne çıkıyor.

"Türkiye'de, Türkiye için" vizyonuyla hareket eden şirket, yerel mühendislik gücünü küresel deneyimiyle birleştirerek daha akıllı ve bağlantılı bir geleceğin inşasına katkı sunmayı sürdürüyor.

"Sürekli artan oranda kaynak ayırıyoruz"

Huawei Türkiye AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı He Ming, iş modelinde ve kurumsal kültürlerinde AR-GE yatırımlarının stratejik önceliğe sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de de bu alana sürekli artan oranda kaynak ayırdıklarını aktardı.

İnsan kaynaklarının gücü, kadın çalışanların artan katkısı ve akademik başarılarıyla öne çıkan uzmanlar sayesinde nitelikli AR-GE ekosistemi oluşturduklarını vurgulayan Ming, "2010'dan bu yana yapay zeka, bulut teknolojileri, büyük veri ve 5.5G dahil olmak üzere, ileri teknoloji alanında birçok proje geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ming, AR-GE 500 araştırmasında elde ettikleri derecelerin, yatırımların yalnızca teknolojiye değil, aynı zamanda yetenek gelişimine de odaklandığını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki AR-GE yatırımlarımızı artırarak hem yerel hem de küresel ölçekte dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.