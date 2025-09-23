BIST 11.407
DOLAR 41,42
EURO 48,89
ALTIN 5.035,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Resim: 0

Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel Sumud Filosu'na Google-İsrail oyunu
Küresel Sumud Filosu'na Google-İsrail oyunu
Huawei Türkiye, gençlerin kariyer fırsatlarını destekliyor
Huawei Türkiye, gençlerin kariyer fırsatlarını destekliyor
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...
Yargıtay karar verdi: ''Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz"
Yargıtay karar verdi: ''Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz"
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!
FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı
FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!
Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı
Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı
Ehliyet sınavında skandal! Sınavda şüphe çeken şahıs gözaltında
Ehliyet sınavında skandal! Sınavda şüphe çeken şahıs gözaltında
Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı