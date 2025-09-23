Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.