BIST 11.407
DOLAR 41,42
EURO 48,89
ALTIN 5.035,78
HABER /  DÜNYA

Küresel Sumud Filosu'na Google-İsrail oyunu

Küresel Sumud Filosu'na Google-İsrail oyunu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, Google'ı filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Abone ol

Guenole, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için yolda olan sivil, uluslararası ve barışçıl bir insani yardım filosu." ifadesini kullandı.

Brezilya, Güney Afrika, İspanya ve İrlanda gibi birçok devletin filoya destek verdiğini belirten Guenole, Google'ın filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye attığını iddia etti.

İsrail sponsorluğundaki ilanlar

Guenole, son birkaç gündür, arama yapıldığında, Google'da ilk sıralarda filoyu "terörist" olarak tanıtan sahte belgelerin yer aldığına dikkati çekerek, bu içeriklerin sponsorlu olduğunu ve İsrail hükümetinin bunun için Google'a ödeme yaptığını aktardı.

Google'ı, Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerdeki gönüllü insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmak için suç ortaklığıyla itham eden Guenole, kamuoyunu bu konudaki şikayetlerini Google'a iletmeye çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...
Yargıtay karar verdi: ''Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz"
Yargıtay karar verdi: ''Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz"
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!
FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı
FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!
Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı
Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı
Ehliyet sınavında skandal! Sınavda şüphe çeken şahıs gözaltında
Ehliyet sınavında skandal! Sınavda şüphe çeken şahıs gözaltında
Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
İki dosya birleştirildi! CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme
İki dosya birleştirildi! CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme
1 Ekim'e uzatıldı... Dev otomobil markası üretimi durdurdu
1 Ekim'e uzatıldı... Dev otomobil markası üretimi durdurdu