BIST 11.407
DOLAR 41,42
EURO 48,89
ALTIN 5.035,78
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Samandıra çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Samandıra çıkarması

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, bugün tesislerde takımla bir araya gelecek.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıp ardından özel uçakla Hırvatistan'a hareket edecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre başkan Sadettin Saran, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek.

Oyunculara Dinamo Zagreb maçında başarı dilemek için tesislere gidecek Saran, takımı da Hırvatistan'a uğurlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
25 yıl sonra ortaya çıkan vahşet! Annesine kızıp yapmış, tüyler ürperten itiraf
25 yıl sonra ortaya çıkan vahşet! Annesine kızıp yapmış, tüyler ürperten itiraf
Oy çokluğuyla kabul edildi! Türkçe 3 Avrupa ülkesinde daha resmi dil olacak
Oy çokluğuyla kabul edildi! Türkçe 3 Avrupa ülkesinde daha resmi dil olacak
Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Küresel Sumud Filosu'na Google-İsrail oyunu
Küresel Sumud Filosu'na Google-İsrail oyunu
Huawei Türkiye, gençlerin kariyer fırsatlarını destekliyor
Huawei Türkiye, gençlerin kariyer fırsatlarını destekliyor
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...
Yargıtay karar verdi: ''Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz"
Yargıtay karar verdi: ''Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz"
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı!
FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı
FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!
Narkotik operasyonunda skandal gerçek! Torbacı polis çıktı!
Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı
Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı