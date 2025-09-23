BIST 11.354
DOLAR 41,40
EURO 48,86
ALTIN 5.034,19
HABER /  POLİTİKA

CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski milletvekili Berhan Şimşek’i "parti disiplinini zedeleyen davranışları" nedeniyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

15 Eylül’de yapılan MYK toplantısında, tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, Şimşek’in disipline sevki kararlaştırıldı.

Kararı sosyal medyada paylaştı

Berhan Şimşek, kendisine gönderilen disipline sevk dilekçesini sosyal medyadan paylaşarak, “Değerli arkadaşlar, 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti - Resim: 0

