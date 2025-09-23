Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, herkes Nagehan Alçı'nın paylaşımını konuştu! 'Avukat' gerçeğini açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı ile pilates eğitmeni Pınar Ayaz evlendi. Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı da çifti fotoğrafını paylaşıp tebrik etti. Alçı'nın yaptığı paylaşımda avukat Merve Uçanok’un silinmiş olması dikkat çekti ve çok konuşuldu. Alçı, Ekol TV ekranlarında, tebrik mesajına yapılan yorumlara yönelik konuştu.
Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin fotoğrafları sosyal medyayı sallarken nikahta Pınar Ayaz'ın nikah şahidinin avukat Merve Uçanok olması dikkatlerden kaçmadı.
Merve Uçanok, 2023 yılında Kütahyalı ile gazeteci Nagehan Alçı'nın boşanma sürecinde de yer almış, o dönemde çiftin ayrılık sürecini yöneten isim olmuştu.
Çifti tebrik edenlerden biri de Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı oldu. Çiftin nikah fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Alçı, "Pınar ve Rasim'e mutluluklar diliyorum… Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.
Ancak Alçı'nın seçtiği karede avukat Merve Uçanok’un silinmiş olması sosyal medyada gündem oldu ve 'Sanki avukatla ilgili özel bir problem var', 'Çok kritik bir hamle' şeklinde yorumlar yapıldı.