Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden soruşturmaya ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB), 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu olaya yönelik 11 Kasım 2024'te bilgilendirme yapıldığı ve durumun izah edildiği hatırlatıldı.

Konunun derhal Belediyenin Teftiş Kuruluna bildirildiği, ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararı olmadığına dair rapor düzenlendiği aktarılan açıklamada, daha sonra mülkiye müfettişlerinin konuyu incelediği, ardından 9 kişi hakkında soruşturma açıldığı ve 6 kişi için soruşturma izni verildiği belirtildi.

İlgililer ve savcılığın itirazı üzerine 9 kişi hakkında soruşturma izni verildiği ifade edilen açıklamada, bu arada savcılığın dosyayı bilirkişiye gönderdiğini öğrendikleri kaydedildi.

Normal şartlarda, halen belediyede görev yapan çalışanların emniyete davet edilerek ifadelerinin alınabileceği belirtilen açıklamada, "Oysa daha önce kültür dairemizin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca mülkiye müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır. Dolayısıyla Kültür Dairesi ihalelerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili yakın zamanda basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

