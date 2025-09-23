BIST 11.422
İstanbul'da vahşet! Babasının boğazını kesip ihbarda bulundu

Anadolu Ajansı
İstanbul'da vahşet! Babasının boğazını kesip ihbarda bulundu

Sultangazi'den son gelen haber kan dondurdu. Bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü. Ardından kendisini ihbar etti.

Cebeci Mahallesi 2480 Sokak'taki bir apartman dairesinde Nurhan Güneşli (29) ile babası Nuri Güneşli (54) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nurhan Güneşli, bıçakla babasının boğazını kestikten sonra kendisini polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Nurhan Güneşli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

