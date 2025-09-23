BIST 11.354
TELE 1'e skandal KJ soruşturması: 3 isim ifade vermeye götürüldü

Skandal KJ nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu'nun polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında ekrana yansıtılan büyük tepki çeken "KJ" nedeniyle TELE 1 hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında TELE 1'e gelen polis ekipleri tarafından TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 programcısı Musa Özuğurlu adliyeye götürüldü.

Erdoğan ile Netahyahu karşılaştırılmıştı

Tele 1'de yayınlanan programda gazeteci Musa Özuğurlu'nun "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki sözlerinin KJ olarak ekrana verilmesi, büyük tepki çekmişti.

Tele 1 özür dilemişti

Eleştiriler üzerine yazılı açıklama yapan Tele 1 özür dilemişti. Açıklamada, "Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" denilmişti.

