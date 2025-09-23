BIST 11.354
Zelenskiy, New York'ta Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg'u kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul etti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, BM 80. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmeleri hakkında konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Pokrovsk ve Dopropilya şehirleri yönünde yürüttükleri karşı saldırı hakkında Kellogg'a bilgi verdiklerini aktardı.

Zelenskiy, toplantıda ayrıca, ABD ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, silah satışı ve insansız hava araçlarının ortak üretilmesi gibi konuların masaya yatırıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aynı hesaptan paylaştığı diğer bir mesajda ise New York'ta Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile de görüştüğünü belirtti.

Bu toplantıda, dondurulan Rus varlıkların Ukrayna'ya destek için kullanılmasını ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna hükümeti ile IMF arasında daha yakın bir işbirliği konusunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

