Sadettin Saran'dan Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçimde oy kullanan Mert Hakan Yandaş için "Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" dedi. Seçim sonuçlarıyla ilgili "göreceğiz" diyen İrfan Can Eğribayat için ise "O da inşallah beni tanıdıktan sonra daha olumlu düşünür. Kimseyi kaybetmeye niyetim yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'yı ziyaret etti.

Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hep beraber güzel günler yaşamak istediklerini belirten Saran, "22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim ve kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan. Hala da devam ediyor. Yarın çok önemli 2 maçımız var. Cumhurbaşkanlığı Kupası'na gideceğim. İnşallah 2 maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Cuma günü saat 18.00'de de mazbata töreni olacak." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanmasının sorulması üzerine ise Saran, "Çok bir şey demeyeceğim. Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir oyuncumu yedirmem"

İrfan Can Eğribayat ile ilgili de konuşan Saran, "İrfan Can Eğribayat'ın bazı sözleri olmuş... İnsanları kaybetmek çok kolay! Ben hiçbir oyuncumu yedirmem. O da inşallah beni tanıdıktan sonra daha olumlu düşünür. Kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Şampiyon olacağız!" diye konuştu.

İrfan Can Eğribayat, Kasımpaşa maçı sonrasında gazetecilerin seçim sonuçlarıyla ilgili sorusuna, "Göreceğiz" yanıtını vermişti.

"İnşallah eski başkanlarımızla bu kupayı kaldıracağız"

Ali Koç ve Aziz Yıldırım ile basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırmak istediğini vurgulayan Saran, "Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırırsak eğer Ali Başkan oradaysa onun kaldırması, o yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. İçeride de aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tüzüğe aykırı

Mert Hakan Yandaş da katılmış ve başkanlık seçimi için oy kullanmıştı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sosyal medyada tartışmalara neden olurken, oy verme işleminin kulüp tüzüğüne aykırı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe tüzüğünün 15. maddesinin 6. fıkrasında, "Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ifadeleri yer alıyor.