Borsa manipülasyonundan 'yasak aşk' çıktı! Skandal böyle deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini borsa ve yatırım araçlarıyla akladığı belirlenen Investco Holding’e operasyon düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı, aralarında Nihat Özçelik’in eski sekreteri Sibel İ. de var. İkili arasında yasak aşk olduğu ortaya çıktı.

Borsadaki bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları tespit edilmesi üzerine, küçük yatırımcıyı zarara uğratan yapay yükselişler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları öne sürülen Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel ve Adem Ceylan gözaltına alındı.

Aylık 20 milyon TL gelir

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, hakkında ki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri Sibel İ.'yi sorumlu tuttu.

Özçelik, "Sibel, benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklaması yaptı.

13 kişi tutuklandı 

Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından aralarında Nihat Özçelik'inde bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

