Çorum'da şeker fabrikasında zehirlenme olayı! Karbonmonoksitten etkilenen 9 işçi tedavi altına alındı

Çorum'da şeker fabrikasında çalışan 9 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren fabrikanın kireç ocağı bölümünde çalışan bazı işçilerde baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

EKİPLER FABRİKAYA ULAŞTI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Atilla A. (46), Erol C. (59), Ahmet E. Ö. (64), Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B. (48), kırmızı gözlem ünitesinde tedavi altına alındı.

Fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

