Mersin'de cezaevi aracı devrildi! 13 kişi yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu 8'i jandarma personeli 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BP 8114 plakalı midibüs, Alifakı Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alana devrildi.
8 ASKER 5 HÜKÜMLÜ YARALANDI
Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık personelince tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.