Boğaziçi Üniversitesi’nde bir garip olay! Profesöre 'öğrencilere kahve ısmarladığı' için soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Tuna Tuğcu, kendisi hakkında 'öğrencilere kahve ısmarladığı' için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında soruşturma başlatıldı.

Tuğcu, "'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var' demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı!!!" sözleri tepkisini dile getirdi.

Tuğcu, "Soruşturma evrakında döne döne "Bedava kahve dağıttı" diyor. Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile "davet usulüyle ihale" yapıp yandaş birilerine para mı verseydim?" dedi.

Birazdan (nöbetten sonra) sanırım bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturmada ifade vereceğim. Suçum ÖĞRENCİLERE KAHVE İKRAM ETMEK!

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var" demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı!!!