Fırınınız yağ ve yemek artığı içindeyse dikkat! Kolay temizlik için 5 formül...

Fırın, mutfaklarda en çok kullanılan ama en zor temizlenen beyaz eşyalardan biridir. Zamanla biriken yağ, yemek artıkları ve yanık lekeleri hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açar. Ancak panik yapmayın! Evde uygulayabileceğiniz doğal ve pratik yöntemlerle fırınınızı kısa sürede tertemiz yapabilirsiniz. Peki, fırınınızı yağ ve kirlerden arındıran etkili çözümler nelerdir? İşte, fırın temizlemede en etkili yöntem...

FIRIN TEMİZLEMEDE EN ETKİLİ 5 YÖNTEM

1. Karbonat ve sirke yöntemi

Karbonat ve sirke, doğal temizlik denince ilk akla gelen ikilidir. Karbonat yağ ve kirleri sökerken, sirke dezenfekte eder.

Uygulama:

3 yemek kaşığı karbonatı biraz su ile karıştırarak macun kıvamına getirin.

Bu karışımı fırının iç yüzeyine sürün.

Bir gece beklettikten sonra sprey şişe ile sirke sıkın. Köpürme işlemi başlayacaktır.

Nemli bir bezle silerek temizleyin.

2. Limonlu buhar temizliği

Limon, hem doğal bir yağ çözücü hem de koku gidericidir.

Uygulama:

Isıya dayanıklı bir kaseye su doldurun ve içine iki limonun suyunu sıkın.

Kasedeki suyu fırına koyup 30 dakika 100-120 derecede çalıştırın.

Ardından yumuşamış kirleri nemli bezle silin.

3. Tuz ve sirke ile ani müdahale

Fırında yemek taşması veya aniden oluşan lekelerde tuz ve sirke hızlı çözümdür.

Uygulama:

Fırın sıcakken dökülen lekenin üzerine bolca tuz serpin.

Soğuduğunda üzerine sirke sıkın ve nemli bir süngerle silin.

4. Bulaşık tableti ile temizlik

Bulaşık makinelerinde kullanılan tabletler, fırın temizliğinde de oldukça etkilidir.

Uygulama:

Ilık suda tableti eritin.

Sünger yardımıyla bu karışımı fırının iç yüzeyine uygulayın.

15-20 dakika beklettikten sonra silin.

5. Fırın camını temizleme

Fırın camı, yağ lekeleri nedeniyle zamanla matlaşabilir.

Uygulama:

Karbonat ve birkaç damla suyu macun haline getirin.

Camın üzerine sürün ve 20 dakika bekleyin.

Nemli bir bezle temizleyin.