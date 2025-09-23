BIST 11.310
Kızını Tiktok’ta müstehcen dans ettirmişti! O baba hakkında karar

Hatay’da 16 yaşındaki kızını sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden dans ettirerek para kazanan baba için mahkemeden karar verildi. Dans ettirilen çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan, Tiktok üzerinden 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.’yi dans ettirerek yayın yapan baba hakkında karar verildi. Yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç. ye ait görüntüler kısa süre yayılarak tepki toplamıştı.

Görüntülerde; kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü.

Kızını oynatan baba tutuklandı

Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. Görüntülerde kızını oynatan baba Ö.Ç. emniyet tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

