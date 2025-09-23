BIST 11.407
25 yıl sonra ortaya çıkan vahşet! Annesine kızıp yapmış, tüyler ürperten itiraf

Anadolu Ajansı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıkan kadın yakalandı. Şüpheli, annesine kızgınlığı nedeniyle kardeşini yastıkla boğduğunu itiraf etti.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında 2 aylık G.İ isimli bebeğin ablası D.İ. (38) tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı.

ANNESİNE KIZIP YASTIKLA BOĞMUŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

