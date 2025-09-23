Suat Özçağdaş'tan KJ skandalına ilişkin sert sözler! "İfade özgürlüğüne doğrudan saldırıdır"

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, programcı Musa Özuğurlu ve Programlar Müdürü İhsan Demir'in ifade için polis tarafından adliyeye götürülmesine ilişkin CHP'li vekillerden art arda açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Programda konuşulmamış, kasıt dışı bir KJ üzerinden gazeteciler ve muhalif kanallara gözdağı veriliyor. Özgür basın susturulamaz" ifadelerini kullanırken benzer bir açıklamada Suat Özçağdaş'tan geldi..

Abone ol

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yapılan KJ hatası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, programcı Musa Özuğurlu ve Programlar Müdürü İhsan Demir, ifade için polis tarafından adliyeye götürüldü.

TELE1 yöneticilerinin polis eşliğinde adliyeye ifadeye götürülmesine siyasiler ve gazetecilerden tepki geldi.

CHP'li vekil Suat Özçağdaş yaşanan KJ skandalı sonrası gözaltı kararını eleştirdi. Kanal ve yayıncılar hakkında şöyle konuştu:

TELE1’de “Türkiye’nin Yönü” programında yaşanan bir alt yazı hatası gerekçe gösterilerek, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve Programlar Müdürü İhsan Demir polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Canlı yayında gerekli düzeltme yapılmış olmasına rağmen bir KJ hatasını suç sayıp gazetecileri gözaltına almak; halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır.

NE OLMUŞTU?

ele 1'de yayınlanan programda gazeteci Musa Özuğurlu'nun "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki sözlerinin KJ olarak ekrana verilmesi, büyük tepki çekmişti.

TELE1 ÖZÜR DİLEDİ

Eleştiriler üzerine yazılı açıklama yapan Tele 1 özür dilemişti. Açıklamada, "Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" denilmişti.