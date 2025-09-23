BIST 11.324
TÜSİAD davasında erteleme kararı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından açılan dava 20 Ocak 2026'ya ertelendi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki Genel Kurul konuşmaları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanıklar Turan ve Aras ile avukatlarının katıldığı duruşmada, iki isim üzerlerine atılı “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarını reddederek beraat talebinde bulundu.

TÜSİAD yöneticileri ikinci kez hakim karşısında

İddianamede, her iki sanık için “zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgi yayma” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 20 Ocak 2026 tarihine erteledi.

