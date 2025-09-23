Gaziantep'te çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.Abone ol
Kuzuluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı, 28 personel ve yaklaşık 20 araç ile müdahale edilirken, jandarma ve güvenlik korucularıyla vatandaşlarla ekiplere destek verdi.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.