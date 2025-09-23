Damadın babasını isyan ettiren liste: Kız tarafı, düğün için neler istedi neler!

Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan evlenmek üzere olan damadın babası, kız tarafının istekleri üzerinde adeta isyan etti. İstekler karşısında sinirlenen baba, "Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Düğünlerde takılan gösterişli altınlar, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Yeni dolaşıma giren bir videoda ise kız tarafının istekleri adeta 'pes' dedirtti.

Oğluna kız istemeye giden baba, kız tarafının düğün için istedikleri listeyi görünce şoke oldu. O listeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan baba, yeni tartışmaların başlamasına neden oldu.

Damadın babası duruma isyan ederek; "Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum? " ifadelerini kullandı.

Kız tarafı ile dünürlük ettiklerini ama kızı istemeye gidince ellerine liste verdiklerini söyleyen baba, "Oğluma kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Oğlum sosyal medyadan bir kız ile tanışmış. Anladık ücra bir mahalle, kıyıda köşede bir gecekondu. Ben gecekonduda oturanları kesinlikle küçük görmüyorum. Gittik tanıştık güzel bir aile. Dünürlük ettik, bize kızı verdiler ama elime bu listeyi verdiler." ifadelerini kullandı.

Evdeki 4 çocuğun okul masraflarını da damat tarafından isteyen aileye tepki gösteren baba,"Bir de şunu yazmışlar: Evdeki 4 tane çocuğun okul masrafları. Böyle düğün mü yapılır ya? Ondan sonra çocuklar evlenmiyor, nasıl evlenecek. Şu liste ne kadar tutuyor?" dedi.

Damat tarafına verilen liste ise şu şekilde;

- Başlık parası 500 bin

- 10 tane bilezik 30 gram

- Hint küpesi

- Madonna kolyesi

- 8 çeyrekli bilezik

- Gümüş kemer

- Yarım metre Halep zinciri