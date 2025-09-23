Tiktok'ta 16 yaşındaki kızını dans ettiren baba tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde sosyal medya platformu Tiktok’ta kızı E.N.Ç.’yi dans ettirerek para kazanmaya çalıştığı iddia edilen baba Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan baba cezaevine gönderilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğun devlet korumasına alındığını ve dava sürecine müdahil olunacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yayında para kazanma amacıyla kızını dans ettirdiği iddiasıyla 20 Eylül'de gözaltına alınan Ö.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

16 YAŞINDAKİ KIZINI TİKTOK'TA DANS ETTİRMİŞTİ

Erzin ilçesinde yaşayan ve sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç. ye ait görüntüler kısa süre yayılarak tepki topladı.

BABA TUTUKLANDI

Görüntülerde; kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. Görüntülerde kızını oynatan baba Ö.Ç. emniyet tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

BAKANLIK KORUMASI ALTINA ALINDI

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla paylaşılan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, zanlının gözaltına alındığını, görüntülerde yer alan çocuğun da sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındığını bildirmişti.

Açıklamada, uzman ekipler tarafından çocuğa yönelik psikososyal destek süreci başlatıldığı belirtilmişti.