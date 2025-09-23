BIST 11.332
Emine Erdoğan’dan BM paylaşımı: 'Dünya 5’ten büyüktür' demeye devam edeceğiz

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte BM Genel Merkezi’nden geçerek 80. Genel Kurul’da yapılan konuşmayı salonda dinledi. Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5’ten büyüktür!' demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.

"'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR!' DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyüktür!' demeye devam edeceğiz.'

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZZE'NİN SESİ OLDU"

Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı. Gazze'de akan kanın durması, çocukların gülüşlerinin yeniden hayat bulması ve insanlığın onurunun korunması için hepimize düşen bir sorumluluk var.

Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının çoğalması ise bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesidir. Bu ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı anların fotoğraflarına da yer verdi.

