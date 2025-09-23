BIST 11.332
BM: Netanyahu ve Herzog Gazze'deki soykırımı kışkırtıyor

Birleşmiş Milletler Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulunarak İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un da soykırımı kışkırttığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki zulüm son bulmuyor. İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken, sivil halk her geçen gün can kayıpları vermeye devam ediyor.

Bölge halkı açlıkla savaşmaya ve tıbbı yardım eksiklikleri sebebiyle adeta acı çekiyor.

Her gün bir patlama yaşanan Gazze'deki acımasız saldırılardan en çok etkilenen de çocuklar oluyor.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde 10 ülke, Filistin devletini tanıma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin 150'si, Filistin'i devlet olarak tanıyor. 

BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyanlar arasında yer alıyor.


Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyurdu.

Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino ise 22 Eylül'de BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Filistin Devleti'ni tanıdığını kayda geçirdi.

"İSRAİL SOYKIRIM İŞLİYOR"

Birleşmiş Milletler Komisyonu, son olarak Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili bir açıklamada bulundu.

Komisyon, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulundu.

Komisyon ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un da soykırımı kışkırttığını bildirdi.

Raporda, şu sözler kullanıldı:

"İsrail hükümeti Gazze üzerinde kalıcı kontrol sağlama niyetini açıkça gösterdi. İsrail polisi 2023 yılı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da İsrailli sivil varlığını genişletme ve Batı Şeria'nın tamamını ilhak etmeye yönelik politikalar izlemiştir."

