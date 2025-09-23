BIST 11.332
DOLAR 41,40
EURO 48,94
ALTIN 5.015,70
Trump’tan NATO hava sahası uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulu sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. NATO ülkelerinin hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, Rusya ekonomisinin kötü durumda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine ilişkin tarihi bir açıklamada bulundu.

'NATO HAVA SAHASINA GİRMESİ DURUMUNDA RUS UÇAKLARI DÜŞÜRÜLMELİ'

Trump, "NATO ülkelerinin, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları düşürmesi gerektiğini düşünür müsünüz?" sorusuna, "Evet." yanıtını verdi.

Trump, "Rus ekonomisi şu anda çok kötü durumda Açıkçası Ukrayna bu çok büyük orduyu durdurmakta çok iyi bir iş çıkarıyor. Üç buçuk yıl geçti ve Rusya pek de parlak görünmüyor." dedi.

ABD Başkanı, Danimarka hava sahasında görülen dronlarla ilgili duruma ilişkin ise bir bilgisi olmadığını söyledi.

ABD, RUSYA'YI VURACAK MI?

Donald Trump, ABD'nin uçakların düşürülmesine destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise "Koşullara bağlı." yanıtını verdi.

Zelenski ise, Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

