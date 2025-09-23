BIST 11.332
Edirne'de çiftlikten traktör römorku çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftlikten traktör römorku çaldığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırcasalih beldesinde C.D'ye ait traktör römorkunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, traktör römorkunu çaldığı tespit edilen şüphelilerin kimliği belirlendi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi ve saha araştırması sonucu B.T. (25) ve Ö.B'nin (47) çiftlikteki römorku traktörün arkasına bağlayarak Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Yeşilova köyüne götürdüğü tespit edildi.

Zanlılar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen Ö.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, B.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

