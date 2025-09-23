BIST 11.332
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile Gazze Zirvesi'ne katıldı

ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Mısır, BAE ve Ürdün dahil birçok Müslüman ülke lideriyle Gazze için bir araya geldi.

İsrail, Gazze'de sadece saldırılarıyla değil, kentte uyguladığı abluka politikasıyla da can almaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda da ana tema Gazze oldu.

BM konuşmalarında birçok ülke Filistin'i tanıdığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tarihi bir konuşma gerçekleştirdi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen soykırımın acı karelerini dünya liderlerine göstererek adeta Gazze'nin sesi oldu..

GAZZE ZİRVESİ

Büyük alkış toplayan konuşması sonrası ise ABD Başkanı Donald Trump ile "Gazze Zirvesi"ne katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok Müslüman ülkenin lideriyle aynı masaya oturdu.

ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA

Gazze toplantısında dikkat çeken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yan yana oturması oldu..

"BU BENİM EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

Görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Trump, "Şu ana kadar 32 toplantı yaptık ama bu benim en önemli toplantım olacak." dedi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Savaşın bitmesini istediğini söyleyen Trump, "Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

