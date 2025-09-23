BIST 11.332
Elon Musk'ın babası, çocuklarına cinsel istismarla suçlandı

New York Times'ın salı günkü haberine göre teknoloji milyarderi Elon Musk’ın 79 yaşındaki babası Errol Musk, 1993’ten bu yana 5 çocuğu ve üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Habere göre bu iddialar, Elon Musk’ın ikinci Trump yönetiminde geçici olarak danışmanlık yapmış olmasına rağmen babasından nadiren bahsetmesinin nedeni olabilir. Times, aile üyelerinin yardım için Elon Musk’a ulaştığını ve bazen onun müdahale ettiğini de ekledi.

Errol Musk, Times'a yaptığı açıklamada, iddiaları tamamen reddetti ve bunların 'saçmalık' ve 'yanlış' olduğunu söyledi.

Times, kişisel mektuplar, e-postalar ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere dayanarak, en az 9 çocuğu ve üvey çocuğu olan ve 3 kadınla evlenmiş olan Errol Musk’ın 'aile üzerinde güçlü bir hakimiyeti olduğunu' yazdı.

Elon Musk, Times’ın yorum talebine yanıt vermedi.

Mahkeme kayıtları, kişisel yazışmalar, sosyal hizmet görevlileri ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere bakıldığında, Times’a göre Errol Musk’a yönelik ilk suçlama 1993 yılında ortaya çıktı. O dönemde 4 yaşındaki üvey kızı, ailesine babasının onu aile evinde elle taciz ettiğini söylemişti.

On yıl sonra, aynı üvey kız, Errol Musk’ın kirli iç çamaşırlarını kokladığını gördüğünü belirtti. Times, bazı aile üyelerinin Musk'ı ayrıca iki kızını ve bir üvey oğlunu istismar etmekle suçladığını da ekledi.

Polis ve mahkeme kayıtları ile aile üyelerinin ifadelerine göre, üç ayrı polis soruşturması açıldı. Bunlardan ikisi herhangi bir işlem yapılmadan kapatılırken, üçüncü soruşturmanın sonucu netleşmedi.

Errol Musk, Times’a yaptığı açıklamada, “Bunlar saçmalık, delil yok. Raporlar yanlış,” dedi. Ayrıca aile üyelerini, 'çocuklara yanlış şeyler söylettirmekle' ve Elon Musk’tan para koparmaya çalışmakla suçladı.

Elon Musk, babasıyla ilgili nadiren yorum yaptığında ilişkilerini zor olarak tanımlamıştı. 2017’de Rolling Stone’a verdiği röportajda, babasının 'akla gelebilecek neredeyse her kötü şeyi yaptığını' söylemişti.

Söyleşide Musk, 10 yaşındayken babasıyla yaşamaya gittiğini, küçük kardeşleri Kimbal ve Tosca’nın ise anneleriyle kaldığını anlatmıştı.

“Babam için üzülüyordum çünkü annem 3 çocuğu da almıştı. Kendisinin yalnız ve üzgün göründüğünü düşündüm. ‘Yanında olabilirim’ diye düşündüm,” dedi.

Musk söyleşiye şöyle devam etmişti: “O dönemde babamın nasıl bir insan olduğunu gerçekten anlamıyordum… Bu iyi bir fikir değildi. Babamın kötü işleri dikkatlice planlayan biri olduğunu söyleyebilirim. Kötülük planlar.”

