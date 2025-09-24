BIST 11.332
HABER /  SPOR

Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı

Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı

Jose Mourinho yönetiminde ilk iç saha maçına çıkan Benfica, Rio Ave karşısında 86. dakikada öne geçmesine rağmen 90+1’de yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Jose Mourinho yönetiminde ilk iç saha maçına çıkan Benfica, Rio Ave'yle 1-1 berabere kaldı.

86. dakikada öne geçen ev sahibi ekip, Rio Ave'nin 90+1. dakikadaki golüne engel olamadı. 

Böylelikle 90+1'de gelen golle Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk puan kaybını yaşadı.

Benfica 14 puanla 3. sırada yer alırken, 16. sıradaki Rio Ave 4 puana yükseldi. 

