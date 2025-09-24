BIST 11.332
DOLAR 41,43
EURO 48,99
ALTIN 5.012,25
HABER /  SPOR

Süper Lig hakeminden olay sözler: Yaptığım ilk hata değildi

Süper Lig hakeminden olay sözler: Yaptığım ilk hata değildi

TFF, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı sonrası hakem Arda Kardeşler gündeme oturdu. Canlı yayına katılan Arda Kardeşler kendisi hakkındaki açıklamalara tepki gösterdi.

Abone ol

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündeme oturan hakem Arda Kardeşler'in bileti kesildi. Arda Kardeşler, HT Spor'da canlı yayına katılarak kendisi hakkında TFF'den gelen açıklamalara sitem etti. 

"KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Arda Kardeşler açıklamasında; "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." dedi.

"BUNUNLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." sözlerini sarf etti.

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK’den Ali Koç'a para cezası! Dudak uçuklatan rakam...
PFDK’den Ali Koç'a para cezası! Dudak uçuklatan rakam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile Gazze Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile Gazze Zirvesi'ne katıldı
Elon Musk'ın babası, çocuklarına cinsel istismarla suçlandı
Elon Musk'ın babası, çocuklarına cinsel istismarla suçlandı
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail'i turnuvalardan men edin çağrısı
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail'i turnuvalardan men edin çağrısı
Hamaney: ABD ile müzakerenin bize hiçbir faydası yok
Hamaney: ABD ile müzakerenin bize hiçbir faydası yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatacağını duyurdu
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatacağını duyurdu
Edirne'de çiftlikten traktör römorku çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Edirne'de çiftlikten traktör römorku çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Bolu’daki otel yangını davasında ara karar
Bolu’daki otel yangını davasında ara karar
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak
Trump’tan NATO hava sahası uyarısı
Trump’tan NATO hava sahası uyarısı
Zelenskiy, Rusya'dan 1625 Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini bildirdi
Zelenskiy, Rusya'dan 1625 Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini bildirdi