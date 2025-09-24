Süper Lig hakeminden olay sözler: Yaptığım ilk hata değildi

TFF, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı sonrası hakem Arda Kardeşler gündeme oturdu. Canlı yayına katılan Arda Kardeşler kendisi hakkındaki açıklamalara tepki gösterdi.

Abone ol

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündeme oturan hakem Arda Kardeşler'in bileti kesildi. Arda Kardeşler, HT Spor'da canlı yayına katılarak kendisi hakkında TFF'den gelen açıklamalara sitem etti.

"KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Arda Kardeşler açıklamasında; "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." dedi.

"BUNUNLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." sözlerini sarf etti.