Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti Arda Güler

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti. Arda Güler, 4. golde Mbappe'ye asist yaptı.

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İlk 11'de başlayan Arda, Vinicius'un attığı ilk golde Levante kilidini açan isim oldu. Yüzde 90 pas isabet oranıyla oynayan Arda Güler, 4. golde Mbappe'ye asist yaptı.

Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.

