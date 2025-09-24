BIST 11.332
ABD Başkanı Trump, Jimmy Kimmel'ın TV şovunun tekrar yayına başlamasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, komedyen Jimmy Kimmel'ın suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle askıya alınan TV programının yeniden başlamasına tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askıya alınan "Jimmy Kimmel Live" isimli şov programını yeniden başlatan ABC News'ü eleştirdi.

"ABC Sahte Haberlerinin" Jimmy Kimmel'a işini geri vermesine inanamadığını belirten Trump, "ABC, Beyaz Saray'a onun şovunun iptal edildiğini söylemişti. O zamandan bu yana bir şey oldu çünkü seyircisi kayboldu ve 'yetenek' diye bir şey hiç olmadı. Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?" ifadelerini kullandı.

Kimmel'ın "Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) bir kolu gibi hareket ettiğini ve bunun "yasadışı kampanya bağışı" anlamına geldiğini öne süren Trump, konuyla ilgili ABC'yi araştıracaklarını belirtti.

Trump, "Tam bir kaybedenler sürüsü. Jimmy Kimmel kötü reytinglerinde çürüsün." ifadelerini kullandı.

Kimmel'ın programının askıya alınması

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Trump başta olmak üzere cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan şov programının yeniden başlayacağı belirtilmişti.
Muhabir:Şilan Turp

