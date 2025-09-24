BIST 11.332
Rubio'dan Erdoğan'ın "Trump 'Gazze savaşını bitiririm' dedi, bitmedi" sözlerine küstah yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Trump 'Gazze savaşını bitiririm' dedi, bitmedi" sözlerine "Gün sonunda Beyaz Saray’a gelmek isterler" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Fox News’e verdiği röportajda Gazze ve Ukrayna krizlerini gündeme taşıdı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlatarak, “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı, Fox News’in bir diğer yayınında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya soruldu. Rubio, Trump’ın küresel siyasetteki rolünü öne çıkararak eleştirilere sert yanıt verdi.

Rubio, “Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi Trump’la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” dedi.

Rubio, “Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması için dünyada tek şansı olan lider Trump’tır” ifadelerini kullandı.

