İnsanlık dramına sessiz kalmayan Global Sumud Filosu’na İHA'lar ile saldırdılar...

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İHA ile saldırı düzenlendi.

Global Movement To Gaza Türkiye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin şu ifadelere yer verildi.

Sivil yardım gemilerimiz az önce uluslararası sularda açıkça hedef alındı. Yaklaşık 20 drone üzerimizde dolaşmakta; bazıları gemilerimize mühimmat attı. Bir kısmı patlamadı ve aktivistler tarafından hızla denize atıldı. Kimisi ise gemilere çok yakın mesafede şiddetli patlamalar meydana getirdi. Barut kokulu bu mühimmatlar gemilerde büyük risk oluşturdu. Aynı zamanda telsiz/radyo sinyallerimize müdahale edilmekte; birçok tekne benzer iletişim kesintileri yaşamaktadır. Bu saldırı, uluslararası sularda sivil gemilere yapılmış bir suçtur. Bizi durdurmayı hedefleyen bu taktikler kararlılığımızı kırmayacak, aksine daha da güçlendirmektedir. Kara eylemlerinde Gazze’nin ve filonun sesi olun. Dünyanın bu saldırıyı bilmesi gerekiyor.

