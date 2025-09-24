Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Kurulu'nda "KKTC'yi tanıyın" çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Tatar, Erdoğan'ın uluslararası topluma yönelik "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın" çağrısından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Sesimiz, sözümüz oldu"

Tatar, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatının her zaman ana vatan Türkiye olduğunu vurguladı. "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullanan Tatar, BM'nin Filistin meselesine odaklandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerini unutmadığını dile getirdi.

Tatar, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.