Beyninde kitle çıkmıştı! Şarkıcı Lara'nın duygulandıran paylaşımı

Şarkıcı Lara, sosyal meda hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda sevenlerine acı haberi sosyal medyadan veren Lara'nın beyninde kitle çıkmıştı. Yeni paylaşım geldi, paylaşımı birçok insan tarafından büyük ilgi gördü. Bakın neler söyledi...

Uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenen şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini söylemişti. Tedavi gören şarkıcı, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Tedavisine devam edilen ve yakında sahnelere dönebileceğinin müjdesini veren Lara, son paylaşımında sevenlerine içini döktü.

"BAŞKA SEN YOK"

Hayatının kıymetini bildiğini belirten şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başka sen yok. Doğanın her sesinde, her çiçeğinde, her nefeste rabbimin güzelliğini hissediyorum. Biliyorum ki gerçek mutluluk dışarıda değil, içimde saklı. Kalbimde şükür oldukça, ruhumda sevgi oldukça, yolumda ışık vardır.

"MUTLULUK BENİM SEÇİMİM"

Kendime güveniyorum, hayatın getirdiklerini sabır ve umutla karşılıyorum. Gücüm, inancımdan ve kalbimde taşıdığım sevgiden geliyor. Ben Allah'ın bana bahşettiği bu hayatın kıymetini biliyor, her anı huzurla dolduruyorum. Mutluluk benim seçimim, huzur benim yolum, güç ise içimde her daim var olan kaynaktır."