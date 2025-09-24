BIST 11.332
DOLAR 41,43
EURO 48,90
ALTIN 5.023,41
HABER /  GÜNCEL

Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap

Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmedikleri iddiasını yalanladı. Hiçbir zaman ateşkese engel olmadıklarını vurgulayan Hamas, "ABD yönetimi ve tüm dünya, anlaşmayı engelleyen tarafın Netanyahu olduğunu biliyor" açıklamasını yaptı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ı Gazze’de ateşkes anlaşmasını kabul etmemekle suçladı. Trump'ın iddasına Hamas’tan cevap geldi.

Hamas’ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas’ın hiçbir zaman Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadığı" vurgulanarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" denildi.

Ateşkesin sağlanması için şimdiye kadar her türlü esnekliği gösterdiklerini vurgulayan Hamas, buna rağmen Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da Trump'ın ateşkes önerisini görüşen Hamas müzakere heyetine saldırı emri verdiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşini öldüresiye dövdü! Sosyal medyadan canlı yayınladı
Eşini öldüresiye dövdü! Sosyal medyadan canlı yayınladı
Kameralar önünde tartıştılar! BM'de Trump ve Macron gerginliği çıktı
Kameralar önünde tartıştılar! BM'de Trump ve Macron gerginliği çıktı
İnsanlık dramına sessiz kalmayan Global Sumud Filosu’na İHA'lar ile saldırdılar...
İnsanlık dramına sessiz kalmayan Global Sumud Filosu’na İHA'lar ile saldırdılar...
ABD Başkanı Trump, Jimmy Kimmel'ın TV şovunun tekrar yayına başlamasını eleştirdi
ABD Başkanı Trump, Jimmy Kimmel'ın TV şovunun tekrar yayına başlamasını eleştirdi
Rubio'dan Erdoğan'ın "Trump 'Gazze savaşını bitiririm' dedi, bitmedi" sözlerine küstah yanıt
Rubio'dan Erdoğan'ın "Trump 'Gazze savaşını bitiririm' dedi, bitmedi" sözlerine küstah yanıt
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti
Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti Arda Güler
Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti Arda Güler
Terör örgütü YPG Halep kırsalında saldırdı: 1 ölü 3 yaralı
Terör örgütü YPG Halep kırsalında saldırdı: 1 ölü 3 yaralı
KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı seçim çalışmalarına başladı
KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı seçim çalışmalarına başladı
Balıkesir'de bir deprem daha! Çevre illerden de hissedildi
Balıkesir'de bir deprem daha! Çevre illerden de hissedildi
Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı
Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı
Hamas, Trump’ın ateşkes iddiasını yalanladı
Hamas, Trump’ın ateşkes iddiasını yalanladı