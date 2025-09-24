BIST 11.332
TFF'yi karıştıracak sözler! Arda Kardeşler ilk kez konuştu

Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası ilk kez konuştu. Kardeşler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sitem etti.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçında yaşananların ardından tepki çeken Arda Kardeşler sessizliğini bozdu.

"Çok yaralayıcıydı"

HT Spor'a konuşan Arda Kardeşler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sitem etti. Kardeşler konuşmasında "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler'in özellikle serbest vuruş sonrası bordo-mavililerin gelişen atağında oyunu durdurup yeniden kullanılmasını istemesi olay oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır."

