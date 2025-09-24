TOKİ'den önemli hamle: 32 ilde arsalar satışa çıkıyor! Teminat tutarları belli oldu

Toplu Konut İdaresi tarafından 32 ilde arsa satışı için harekete geçildi. Açık artırma usulüyle satışa çıkacak toplamda 281 arsa için teminat tutarları belli oldu. Vatandaş merak içinde...

Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat kapıda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 farklı ilde toplam 281 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

Müzayedeler, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarak yapılacak ve fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak.

Böylece farklı illerdeki yatırımcılar, kolayca ihaleye dahil olabilecek. Ödeme koşulları ise alıcıları cezbetmeyi hedefliyor: Dileyenler yüzde 25 peşinat vererek 48 ay vadeyle, dileyenler ise yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeyle ödeme yapabilecek.

281 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Konya, Aksaray, Malatya, Adana, Nevşehir'de 1, Diyarbakır'da 7, Şanlıurfa'da 8, Mardin'de 2, İstanbul'da 17, Kocaeli'de 2, Tekirdağ'da 15, Yalova'da 2, İzmir'de 15, Aydın'da 4, Antalya'da 10, Muğla'da 21, Ankara'da 35, Afyonkarahisar'da 32, Çorum'da 13, Eskişehir'de 24, Niğde'de 6, Kayseri'de 8, Samsun'da 3, Mersin'de 2, Kahramanmaraş'ta 12, Gaziantep'te 16, Elazığ'da 11, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 5 olmak üzere 281 taşınmaz satışa çıkarılacak.

Uzmanlar, bu esnek ödeme seçeneklerinin yatırımcıya ciddi avantaj sağladığını, özellikle arsa değerlerinin her geçen gün yükseldiği bir dönemde önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

8 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRECEK

TOKİ tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar için açık artırmalar 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da iki ayrı merkezde düzenlenecek.

Katılımcılar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak oturumlara fiziken katılabilecekleri gibi, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

Açık artırmada satışa sunulacak arsalar; konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız alanlar, lojistik, sosyal tesis ve akaryakıt istasyonu gibi farklı kullanım amaçlarına hitap ediyor.

İhaleyi kazanan alıcılar, tercihleri doğrultusunda arsaları peşin ya da vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabilecek.

Ödeme planında ise cazip seçenekler sunuluyor: %25 peşinatla 48 ay vade ya da %40 peşinatla 36 ay vade imkânı bulunurken, bazı taşınmazlar yalnızca peşin ödeme ile satılacak. Peşin ödeme yapan alıcılara ayrıca %15 indirim uygulanacak. Bu avantajlı koşullar, yatırımcıların ilgisini şimdiden artırmış durumda.

TEMİNAT TUTARLARI BELLİ OLDU

Söz konusu arsalar için istenen teminat tutarları da netleşti. Bu kapsamda istenen bedeller şu şekilde belirlendi:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.