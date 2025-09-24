BIST 11.251
Mersin'de eşini döverek 'aldattım' itirafı yaptırıp videoyu canlı yayınladı

Anadolu Ajansı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı. Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de bir şahıs, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini darp ettikten sonra o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Olayın, yaklaşık üç ay önce Muş’ta yaşandığı öğrenildi. İsmi açıklanmayan şahıs, eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını öne sürerek kadını darp etti.

Kadının zorla itiraf ettiği anları cep telefonuyla kaydeden şüpheli, görüntüleri kayınbabasına göndermek istedi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Bunun üzerine şüpheli, Mersin'e gitti.

PAYLAŞINCA YAKALANDI
Aradan aylar geçtikten sonra şüpheli, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı Mersin'in Toroslar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Şiddet mağduru kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.

