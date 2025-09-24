Özcan Deniz, kanlı bıçaklı olduğu ağabeyinden ölüm tehditleri aldı, adliyeye koştu

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme sık sık gelen Özcan Deniz, soluğu yine adliye koridorlarında aldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik bitmiyor. Deniz, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.