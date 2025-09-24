Özcan Deniz, kanlı bıçaklı olduğu ağabeyinden ölüm tehditleri aldı, adliyeye koştu
Şarkıları ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Özcan Deniz, ağabeyiyle aylardır çözülemeyen bir problemin içinde yer alıyor. Kanlı bıçaklı olduğu ağabeyinden ölüm tehditleri almaya devam eden Deniz, soluğu adliyede aldı.
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme sık sık gelen Özcan Deniz, soluğu yine adliye koridorlarında aldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik bitmiyor. Deniz, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR
Şarkıcı Deniz'in 22 yıl menajerliğini yapan ağabeyiyle arası Sarıyer'deki villalar nedeniyle bozulmuştu.
İddiaya göre Deniz'in tapu iptali davası açmasına kızan ağabeyi, onu ölümle tehdit etmiş, yengesi Samar Deniz'e de hakaret etmişti.
Bu gelişmeler üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırmıştı.