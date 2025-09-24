BIST 11.355
DOLAR 41,44
EURO 48,89
ALTIN 5.024,57
HABER /  EKONOMİ

Arzum'da üst düzey atama

Arzum'da üst düzey atama

Arzum'un, Yurt İçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Musa Yılmaz getirildi

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, satış organizasyonunu güçlendirme hedefiyle gerçekleştirilen atama kapsamında, 1993-2008 arasında Arzum'da çeşitli görevlerde bulunan Yılmaz, yeniden şirket bünyesine katıldı.

Satış direktörlüğü görevini daha önce Arzum’da yürüten Yılmaz, kariyerine 1993'te başladı. FELIX markasında genel müdürlük ve Schafer'da satış direktörlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, bayi ve franchise yapılanmaları, çok kanallı satış sistemlerinin oluşturulması ve satış bütçesi yönetimi gibi alanlarda deneyim kazandı.

Yılmaz'ın, Arzum, Arzum OKKA ve FELIX markalarının satış yapılanmalarının geliştirilmesine ve şirketin pazardaki konumunun güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
SunExpress 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını açıkladı
SunExpress 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını açıkladı
Balıkesir'de depremler neden duymuyor?Şener Üşümezsoy sebebini açıkladı
Balıkesir'de depremler neden duymuyor?Şener Üşümezsoy sebebini açıkladı
TOKİ'den önemli hamle: 32 ilde arsalar satışa çıkıyor! Teminat tutarları belli oldu
TOKİ'den önemli hamle: 32 ilde arsalar satışa çıkıyor! Teminat tutarları belli oldu
Zelenski: Putin ile görüşmeye hazırım
Zelenski: Putin ile görüşmeye hazırım
Afyonkarahisar'da katliam! İş anlaşmazlığı yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdü...
Afyonkarahisar'da katliam! İş anlaşmazlığı yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdü...
TFF'yi karıştıracak sözler! Arda Kardeşler ilk kez konuştu
TFF'yi karıştıracak sözler! Arda Kardeşler ilk kez konuştu
Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür
Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür
İstanbul'da trafik felç! Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da trafik felç! Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor
Beyninde kitle çıkmıştı! Şarkıcı Lara'nın duygulandıran paylaşımı
Beyninde kitle çıkmıştı! Şarkıcı Lara'nın duygulandıran paylaşımı
Trump'ın girişinde yürüyen merdiven arızalandı kim yaptı tartışması çıktı
Trump'ın girişinde yürüyen merdiven arızalandı kim yaptı tartışması çıktı
Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap
Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap
Kameralar önünde tartıştılar! BM'de Trump ve Macron gerginliği çıktı
Kameralar önünde tartıştılar! BM'de Trump ve Macron gerginliği çıktı