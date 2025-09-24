BIST 11.355
Balıkesir'de depremler neden duymuyor?Şener Üşümezsoy sebebini açıkladı

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte artçı sarsıntılar devam ediyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremlerin durmamasının nedenini açıkladı.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Depremler devam ederken Sözcü TV'de Özlem Gürses'e konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin durmamasının nedenini açıkladı:

"200 KİLOMETRELİK YÜZEY YIRTILDI"
"Beklenmeyen bir bölge olmasına karşın daha önce Balıkesir Sındırgı’yı altını çizerek işaret etmiştim. Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim.

Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var. Bu dağın üstünde bir fay var. Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı.Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut. Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor."

