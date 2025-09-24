SunExpress 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını açıkladı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını duyurdu

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava yolu, Antalya'dan 14, İzmir'den ise 19 farklı noktaya düzenlediği seferlerle yolculara aile ziyareti ve tatil amaçlı seyahatlerde daha fazla bağlantı ve seçenek sunacak.

Antalya'dan Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Mardin, Mersin, Muş, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'a uçuş planlayan SunExpress, bu şehirlerle haftada 77'ye kadar sefer gerçekleştirecek.

Mardin ve Hatay yeniden programa dahil oldu

Kış uçuş programında Mardin yeniden yer alırken, Antalya-Mardin seferleri haftada iki gün pazartesi ve cuma günleri, İzmir-Mardin seferleri ise haftada üç gün çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

Kış döneminde SunExpress, İzmir'den Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 19 şehre haftada 135'e kadar sefer düzenleyecek. Bu kapsamda uçuş yapılan noktalar Ağrı, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olacak.

Şirketin, 6 Şubat depreminin ardından pistinde yenileme çalışması yapılan Hatay Havalimanı'na uçuşları, 15 Eylül'den itibaren yeniden başladı. İzmir-Hatay hattında uçuşlar haftada üç gün pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.